In Jockgrim werden Container für Flüchtlinge aufgestellt. Die politisch Verantwortlichen sagen, ihnen bleibe keine andere Wahl. Bei den Bürgern ist die Entscheidung umstritten. Bei der Einwohnerversammlung äußerten am Mittwochabend Zuhörer Zweifel, ob alle Alternativen ausgeschöpft wurden. Andere verurteilten Hass gegen zugewanderte Menschen oder forderten mehr Transparenz von der Kommune. Eins wurde deutlich: Der Standort am Ortsrand, auf den sich die Verwaltung mittlerweile festgelegt hat, findet größeren Zuspruch als die Fläche am Rathaus, die zuerst ins Auge gefasst wurde. Hier hatte der Eigentümer eines Nachbargrundstücks vor einigen Wochen aus Protest einen Misthaufen abgeladen. Das Interesse an dem Container-Thema ist groß: Rund 380 Menschen waren ins Jockgrimer Bürgerhaus gekommen.