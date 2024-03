In Jockgrim wird ein neuer Standort für die geplanten Container für Flüchtlinge diskutiert. Das private Grundstück in Ortsrandlage wurde der Verwaltung zut Miete angeboten, nachdem der Ortsgemeinderat beschlossen hatte, die Wohncontainer neben dem Rathaus aufzustellen. Protest gegen diese Entscheidung gipfelte in einem stinkenden Misthaufen, den ein benachbarter Grundstückseigentümer vor dem Rathaus abgeladen hat. Diese Aktion sei nicht maßgeblich, dass jetzt ein anderer Standort geprüft wurde, so Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel gegenüber der RHEINPFALZ. Aus Sicht der Verwaltung eigne sich die Fläche im Bereich der Rheinstraße besser zur Unterbringung von geflüchteten Menschen. Am Montagabend wurden die Anwohner vor Ort über die neueste Entwicklung informiert. Im Anschluss daran hat der Verbandsgemeinderat über die Pläne beraten.