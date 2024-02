In Hatzenbühl sollen Container für Flüchtlinge und Obdachlose aufgestellt werden. Eine Einwohnerversammlung zum Thema wird es am Donnerstag, 29. Februar, um 19 Uhr, im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses geben. Die Container für bis zu 25 Menschen sollen in Hatzenbühl nahe der alten Kläranlage errichtet werden. Der Standort liege etwas außerhalb und sei gut erschlossen, sagt Ortsbürgermeister Karlheinz Henigin (CDU) auf Nachfrage. Die Entscheidung dafür fiel einstimmig.

Die drei anderen Dörfer der Verbandsgemeinde haben ebenfalls Flächen für Wohncontainer angeboten. Ende Januar hatte der Verbandsgemeinderat beschlossen, an bis zu vier Standorten Containeranlagen zu errichten. Hintergrund ist, dass Wohnungen für Geflüchtete und andere Bedürftige in der VG knapp werden und die Kommune gesetzlich verpflichtet ist, ihr zugewiesene Menschen weiterhin aufzunehmen. Die Standorte hatten die Ortsgemeinden nach nicht-öffentlicher Beratung vorgeschlagen. An der Vorgehensweise entzündete sich Kritik, vor allem in sozialen Medien. Die Veranstaltung am 29. Februar richtet sich an Einwohner von Hatzenbühl. In den drei anderen Gemeinden sind ebenfalls Bürgerversammlungen geplant, die Termine stehen noch nicht fest.