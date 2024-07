Das Lkw-Werk von Daimler Truck in Wörth ist nicht von den weltweiten IT-Problemen betroffen. Das teilte am Freitag auf Anfrage eine Unternehmenssprecherin mit. Computersystemprobleme gibt es nach RHEINPFALZ-Informationen hingegen im Global Logistics Center (GLC) von Mercedes-Benz in Germersheim. Wobei allerdings unklar ist, ob sie mit den weltweiten IT-Problemen zusammenhängen. Keine Computersystemprobleme vermeldeten auf Anfrage Stadt- und Kreisverwaltung Germersheim. Ursache der weltweiten Probleme war angeblich eine fehlerhafte Programmaktualisierung.