Der Diplom-Pädagoge, Spiegel Bestseller-Autor und Familiencoach Matthias Jung gastiert am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr mit seinem Comedy-Programm „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“ im Kulturzentrum am Stadtrand.

Wer Kinder in der Pubertät hat, der kennt die hitzigen Diskussionen über Schule, unaufgeräumte Zimmer und Helfen im Haushalt. Diplom Pädagoge, Autor und Pubertätsexperte Matthias Jung kommt mit seinen Programm den Erwachsenen und Eltern zur Hilfe und bietet laut Ankündigung einen „Gedulds-Leidfaden“.

Termin

Mittwoch, 13. November, 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), Kulturzentrum, Am Stadtrand. Bewirtung mit Snacks und kleiner Getränkeauswahl auf Spendenbasis. Freie Platzwahl. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 5 Euro für Jugendliche bis 18 Jahre und Rentner. Bedürftige Menschen erhalten ermäßigte Karten auch im Haus der Familie, Bienwaldstr. 4a. Karten-Vorverkauf: Online: www.pfalzshow.de und Postagentur Frank in Hagenbach.