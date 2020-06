Theoretisch kann am Baggersee Johanniswiesen in Jockgrim wieder gebadet werden: Die Colibakterienwerte liegen mittlerweile unter dem Grenzwert. Darauf weist die Kreisverwaltung am Montag hin. Anhand von Wasserproben hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag festgestellt, dass die Grenzwerte überschritten sind. Neue Messungen hätten nun ergeben, dass die Werte im zulässigen Bereich sind. Wegen der Corona-Vorschriften ist der See allerdings noch immer nicht für den Badebetrieb geöffnet. Die Gemeinde strebt den 4. Juli als Eröffnungstag an.