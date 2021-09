Mitte Juli fanden die ersten Messungen zu Aerosolen in einem Klassensaal der Jockgrimer Lina-Sommer-Grundschule statt. Ziel der wissenschaftlichen Erfassung von Co 2 -Werten ist es, das Corona-Infektionsrisiko im Unterricht möglichst gering zu halten. Weiter sollen fundierte Konzepte und Regeln zum Schutz gegen Infektionen aus dem Ergebnis entwickelt werden. Die Co2-Konzentration dient als Maß für die Konzentration an virenhaltigen Partikeln in der Raumluft. Zwei Wissenschaftler, Dr. Wolfgang und Dr. Ben Breitung, haben im ersten Schritt den Ist-Zustand in den Klassenräumen erfasst. Die Messergebnisse zu zehn Szenarien werden derzeit ausgewertet. Weitere Messungen sind geplant, dann erst seien konkrete Schlussfolgerungen möglich, so Dr. Wolfgang Breitung auf Anfrage.