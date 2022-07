Der Motorsportclub (MSC) veranstaltet am Sonntag, 24. Juli, auf der Festwiese einen „Rilzemer-Oldtimer-Classic-Daach“, sozusagen eine abgespeckte Form der traditionellen „Thunder of Music“. Die Besucher erwartet dabei ein bunt zusammengestelltes Programm. Ab 8.30 Uhr werden die ersten Old- und Youngtimer erwartet, darunter Autos, Motorräder, Bulldogs oder Nutzfahrzeuge aus längst vergangenen Tagen, die durch ihren guten Erhaltungszustand ein kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut darstellen. Wegen der derzeitigen Rahmenbedingungen verzichtet der MSC auf Ausfahrten der Oldtimer. Die Präsentation der Fahrzeuge findet ab 14 Uhr statt. Bereits um 10.30 Uhr gibt es einen Biker-Freiluftgottesdienst, geleitet von Pfarrer Jan Meckler von der protestantischen Kirchengemeinde. Musikalisch begleitet wird die Messe von der Rülzheimer Band „XanXGrupp“, die auch das musikalische Rahmenprogramm über den ganzen Tag bestimmen wird. Bereichert wird die Veranstaltung am Nachmittag durch den Schautanz „Route 66“ von der Stechergarde der Karnevalgesellschaft Rot-Weiß „Die Stecher“. Ein Bücherflohmarkt der katholischen Bücherei Rülzheim und diverse Aussteller runden das Programm ab.