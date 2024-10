Circus Probst macht vom 26. Oktober bis 3. November Station auf dem Messplatz in Germersheim. Vorstellungen gibt es jeweils um 15 Uhr, außer am Sonntag, 3. November, da geht die Vorstellung schon um 11 Uhr los. Samstags zahlen Erwachsene Kinderpreise und am Donnerstag, 31. Oktober, gibt ein Halloween-Spezial (Preise pro Person 10 Euro Sperrsitz, 15 Euro Logé). Montags ist großer Familientag,mit pro Person 5 Euro Rabatt auf allen Plätzen. Dienstag und Mittwoch finden keine Vorstellungen statt. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Beginn. Info-Hotline: 0177 4576086.