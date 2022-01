Im Garten neben der katholischen Kirche in Ottersheim steht ein Kreuz aus Stein. Das hat eine Besonderheit: In vielen Fällen steht auf Kunstwerken die Jahreszahl, wann es geschaffen wurde. Für uns geläufig sind inzwischen arabische Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Doch das war nicht immer so. Früher war (auch bei uns) das Zählsystem der Römer in Gebrauch, die Zahlen aus Buchstaben zusammensetzten: Da stand das I für eins, II für zwei, das V für fünf, das X für zehn und das C für hundert, um nur einige Beispiele zu nennen. Auf dem Ottersheimer Kreuz finden sich also keine Zahlen, wie wir sie kennen, sondern römische. Doch die sind verschlüsselt wie eine Geheimbotschaft. Die ist gut sichtbar auf der Vorderseite des Sockels zu lesen, auf dem das Kreuz steht. Verstehen kann sie aber nur, wer sich auskennt. Spannend.

So finden sich in der Sockelinschrift drei D, die für 1500 stehen, zwei C für 200, acht V für 40 und sieben I für 7. Zählt man diese Zahlen zusammen, also 1500 plus 200 plus 40 plus 7, dann ergibt sich die Jahreszahl – genau, 1747. Diese Form der Verschlüsselung bezeichnen Fachleute als Chronogramm. „Chronos“ ist ein griechisches Wort und heißt Zeit. Da die Enden der Textzeilen auch gleich klingen, sich reimen, wird eine solche Inschrift als Chronostichon bezeichnet.

Der Text in Gedichtform, der auch davon handelt, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt worden und gestorben ist, lautet: „Ich hab gefVnDen“ – Ich habe gefunden, – „bII ChrIstI WvnDen“ – bei Christi Wunden, „eWIg rVhIge StVnDen“ – ewig ruhige Stunden.