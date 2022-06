Am Samstag startet eine Demo am Christopher-Street-Day (CSD) um 14 Uhr auf dem Marktplatz und zieht von dort durch die Innenstadt. Dabei sind bunte Fußgruppen, jeder ist zum Mitlaufen eingeladen. Alkohol darf während des Umzugs nicht getrunken werden, wie die Veranstalter betonen. Im Anschluss gibt es noch eine Kundgebung. Außerdem ist ein Familienfest von 11 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz angekündigt. Rund um den CSD werden Infoveranstaltungen, Musik und Kulinarik angeboten. Das Motto in diesem Jahr lautet „Queer ist kein Hobby! – Sichtbarkeit für queere Jugendliche“. Infos unter www.csd-karlsruhe.de