Am Samstag, 3. Juni, wird der Christopher-Street-Day (CSD) in Karlsruhe mit einer Demonstration und einem Familienfest stattfinden. Unter dem Motto „Stand Up. For Love.“ will der CSD auf unterschiedlichste Formen von Liebe, Familie und Beziehung blicken. Während der Themenschwerpunkt dabei schon früh nach dem vergangenen CSD feststand, wurde die queere Community dieses Mal noch stärker als sonst bei der konkreten Mottofindung miteinbezogen: Online konnten Mottovorschläge gemacht und später über die besten Vorschläge abgestimmt werden. Der CSD Karlsruhe findet jährlich am ersten Samstag im Juni statt. Den ganzen Tag über wird es bei dem Familienfest Bühnenprogramm, Kinderaktivitäten, Infostände und zahlreiche Gastronomie geben. Um 13 Uhr bricht eine Demonstration quer durch die Stadt auf, die etwa zwei Stunden später wieder auf den Marktplatz zurückkehrt. Um 15.30 Uhr folgt die politische Kundgebung mit anschließendem Abendprogramm bis 22 Uhr.