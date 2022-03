Christian Schwab ist auf dem Parteitag in Wittlich in den erweiterten Landesvorstand der rheinland-pfälzischen CDU gewählt worden. Er ist damit eines von 15 Mitglieder des Gremiums. 50,6 Prozent der Stimmen entfielen auf den Kuhardter. 24 Personen hatten kandidiert. Der 50-Jährige ist Ortsbürgermeister in Kuhardt.