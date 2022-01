Bei der traditionellen Christbaumsammlung der Freckenfelder CDU kam in diesem Jahr der Rekorderlös von 1779 Euro zusammen. Durch weitere Spenden konnte der Betrag auf 1800 Euro aufgerundet werden. Diese Summe ist für ein 1500-Seelen-Dorf beeindruckend.

Das Geld kommt wie in den letzten 40 Jahren der „Kinderkrebshilfe“ zugute, wie es im Volksmund heißt. Genauer Empfänger ist der „Förderverein zur Unterstützung der Onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe“. Die Organisation unterstützt Kinder aus der Südpfalz und Nordbaden bei der Behandlung und Bewältigung ihres Krebsleidens. Geschäftsführerin Admira Knoll sagt: „Gerade aktuell sind wir auf jeden Euro angewiesen, um unsere Projekte am Leben zu halten. Wegen Corona fallen aktuell viele Veranstaltungen aus, durch die wir sonst unterstützt werden.“ Der Verein finanziert eine pädagogische Fachkraft für das Spielezimmer im Krankenhaus.

Kurz vor Weihnachten wurden sechs Tablets angeschafft, damit die Kinder während ihres Klinikaufenthalts nicht den Anschluss in der Schule verpassen. Bei der Aktion helfen auch Mitglieder anderer Parteien mit. Viele Bürgerinnen spenden, obwohl sie keinen Baum haben. Eine Rentnerin aus dem Dorf gibt seit vielen Jahren immer 100 Euro („das Geld ist gut angelegt und bleibt in der Region“). Am vergangenen Samstag halfen mit Dagmar Rief und Susanne Thürwächter erstmals seit vielen Jahren wieder zwei Frauen mit, Jonas Kleppel und Martin Runck fuhren die Traktoren. Die Helfer wurden während ihrer Tour mit Getränken und Süßigkeiten für die Jugendlichen verköstigt. Ortsbürgermeister Martin Thürwächter meint: „Unsere Dorfgemeinschaft hat wieder unter Beweis gestellt, dass sie intakt ist und zusammenhält.“ Sobald es Corona zulässt, will der CDU-Ortsverband die Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung über die Arbeit und die künftigen Ziele des Vereins einladen.