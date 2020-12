Nach dem coronabedingten Ausfall der Weihnachtsmärkte wollte der Erste Beigeordnete der Stadt Wörth, Rolf Hammel, in Absprache mit den vier Ortsvorstehern in ihren Ortsteilen ein „Christbaum-Leuchten“ mit verschiedenen musikalischen oder künstlerischen Darbietungen stattfinden lassen. „Dies ist uns aber leider auch nicht in dieser Pandemiezeit mit den hohen Infektionszahlen vergönnt“, musste er in der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Sport und Vereinswesen bekanntgeben. Daran werde wohl auch die für Donnerstag, 10. Dezember, vorgesehene Telefonkonferenz mit den Ortsvorstehern nichts mehr ändern. Zudem werde die im Januar traditionelle Ehrung von Sportlern und Ehrenamtlichen beim Neujahresempfang ebenso ausfallen. Ob diese möglicherweise bei einer Veranstaltung im Freien nachgeholt werde, sei noch zu klären.