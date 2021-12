Beim ersten Adventsgottesdienst in der St. Annakirche, den der Kirchenchor St. Anna musikalisch mitgestaltete, wurde Christa Pfadt für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit in diesem Chor geehrt. Sie erhielt dafür eine von Bischof Karl-Heinz Wiesemann unterzeichnete Urkunde und ein Blumenpräsent.

In einer Zeit, in der Chöre allgemein und auch die Kirchenchöre um ihren Bestand bemüht sind, ist die Chortreue der Jubilarin um so mehr hoch anzuerkennen. Mit ihrem Einsatz führt sie auch ihre Familientradition beispielhaft weiter und unterstützt damit auch „ihren Chor“ in der Zukunft. Klein aber fein erfüllt der Kuhardter Kirchenchor mit Dirigentin Anne Maria Kemper seine Aufgabe bei kirchlichen Anlässen wofür die Pfarrgemeinde dankbar ist. Auch sind sangesbegabte Sängerinnen und Sänger in der kulturellen Gemeinschaft stets willkommen.