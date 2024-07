Wörth wird vom 27. bis 29. September zur SWR4-Festival-Hochburg. Mit Stars aus der Musik- und Showbranche präsentiert sich SWR4 drei Tage lang: Chris de Burgh, Marijke Amado, Thomas Anders und die Bee Gees Tribute-Band „Night Fever“ gastieren live in der Südpfalz.

Die Veranstaltungen werden online auf SWR4.de/festival und im Radio übertragen. Tickets für die Konzertveranstaltungen sind ab sofort erhältlich. Tickets für den Promitalk mit SWR4-Moderator Jörg Assenheimer werden im September online und im Radio verlost.

Man kennt Thomas Anders und seine Stimme seit „Modern Talking“-Zeiten. Auch als Solokünstler mit seiner Band ist er erfolgreich unterwegs. Am Freitag, 27. September, 20 Uhr, können ihn seine Fans in der Festhalle live erleben. Weiter geht es am Sonntag, 29. September, 19 Uhr, mit dem Konzert von Weltstar Chris de Burgh, ebenfalls in der Festhalle. Der irische Musiker steht seit 50 Jahren auf der Bühne und präsentiert in Wörth seine großen Hits und Songs vom neuen Album, das er im Herbst veröffentlicht.

Die Bee Gees haben mit Songs wie Stayin’ Alive, Night Fever oder How Deep Is Your Love Musikgeschichte geschrieben. Bei der SWR4-Party am Samstag, 28. September, 20 Uhr, in der Festhalle heizt die Tribute-Band „Night Fever“ der Menge mit den Kultsongs der drei Brüder ein und verwandelt Wörth in eine Discoparty der 60er und 70er Jahre.

SWR4-Moderator Jörg Assenheimer begrüßt in Wörths Friedenskirche prominente Persönlichkeiten zum Promitalk. Am Samstag, 28. September, 15 Uhr, ist Marijke Amado zu Gast. Die Niederländerin spricht über ihr Leben als Moderatorin, Schauspielerin und über Zukunftspläne. Der Promitalk wird musikalisch von der SWR4-Band umrahmt.

Info

Tickets für die Konzerte mit Thomas Anders und Chris de Burgh kosten jeweils 25 Euro inklusive aller Gebühren und für die SWR4-Party jeweils 12 Euro inklusive aller Gebühren. Die Tickets sind erhältlich unter www.woerth.de/swr4festival.

Weitere Informationen auf SWR4.de/festival und http://swr.li/swr4-festival-2024