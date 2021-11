Der Konzertabend von Chorwerk Hagenbach findet nicht wie geplant am Samstag, 27. November, statt. Wegen des aktuellen Corona-Geschehens wird das Jubiläumskonzert aufs nächste Jahr, 30. April 2022, verschoben. Die bereits verkauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie berechtigen zum Besuch der verschobenen Veranstaltung am 30. April 2022 im Kulturzentrum Hagenbach. Wer Fragen hat, kann sich an Uli Steinmann, ulisteinmann@web.de, 07273 2815 oder Herbert Kölbl, herbertkoelbl@t-online.de, 07273 3611 wenden. Details unter www.chorwerk-hagenbach.de