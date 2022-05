Mit dem Projekt „One Vision – Queen-Tribute“ setzt Chorwerk Hagenbach ein Zeichen fürs gemeinsame Singen in schwierigen Zeiten. Am Donnerstag, 12. Mai, starten um 18.30 Uhr die monatlichen Projektproben in der Hainbuchenschule; ein späterer Einstieg ist am 9. Juni noch möglich. Eingeladen sind alle „Queen“-Fans, Unter-der-Dusche- und Im-Auto-Trällerer sowie sämtliche Chorsängerinnen und -sänger, die trotz Corona gemeinschaftlich etwas auf die Beine stellen wollen. Zum Abschluss ist für das Frühjahr 2023 ein gemeinsamer Auftritt unter der Leitung von Dirigentin Julia Funk-Balzer geplant.

Den Auftakt des Chorprojekts macht der „Queen“-Song „Don’t stop me now“, ein Ausdruck purer Lebensfreude. Proben für „One Vision – Queen Tribute“ finden jeweils am zweiten Donnerstag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr in der Hainbuchenschule statt. Niemand muss vom Blatt singen können. Neulingen stellt das Chorwerk Chorpaten zur Seite.

Info



Marion Raschka, E-Mail: chorwerk-hagenbach@web.de, Telefon 07275 5047, www.chorwerk-hagenbach.de.