Wer sein Gesangstalent mit Liedern einer legendären Punkband ausprobieren will, sollte am Donnerstag, 7. November, ab 18.15 Uhr zur offenen Chorprobe von „Chorwerk“ kommen. An diesem Abend stehen die Ärzte-Songs „Lasse redn“ und „Hurra“ auf dem Liederzettel. Die Tür im Kulturzentrum Hagenbach (Clairvauxsaal) steht neugierigen Musikfans offen. „Wir finden es schade, dass viele Männer nur im Stadion oder im Auto trällern“, so der Vorsitzende Uli Steinmann. „Vielleicht überzeugen Die Ärzte den einen oder anderen, mal unverbindlich reinzuschnuppern.“ Die Probe mit Dirigentin Julia Funk-Balzer richtet sich aber nicht ausschließlich an Männer. Das Repertoire des 40-köpfigen Chors beinhaltet Pop, Folk, Rock und neue deutsche Lieder. Vorsingen muss bei Chorwerk niemand. Derzeit sind 40 Männer und Frauen zwischen 17 und 75 Jahren aktiv. Infos bei Uli Steinmann, Telefon 07273 2815, E-Mail chorwerk-hagenbach@web.de oder auf Facebook, Instagram, TikTok.