Der Übergang ist reibungslos geglückt: Der Chorverband der Pfalz hat bei seinem Verbandstag am 2. Oktober in der Stadthalle Germersheim einstimmig Rüdiger Schreiweis zum Nachfolger von Hartmut Doppler bestimmt. Der bisherige Präsident Doppler hatte das Amt zwei Jahre vor Ablauf der Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt.

„Es ist prima gelaufen. Alles ist gekommen, wie geplant“, sagte Doppler (Essingen) am Sonntag gegenüber der RHEINPFALZ. Der 76-Jährige hatte nach 39 Jahren das Amt des Präsidenten niedergelegt und wird künftig als Ehrenpräsident fungieren.

Zu seinem Nachfolger wurde der 53-jährige Rüdiger Schreiweis gewählt. Der neue Präsident wohnt im grenznahen Liederschiedt in Lothringen und ist seit 2018 Verbandschorleiter des Chorverbandes der Pfalz.

Zum Verbandstag waren etwa 140 Delegierte nach Germersheim gekommen. Die Mitgliedervereine konnten je nach Vereinsgröße ein bis drei Vertreter entsenden.

Die Corona-Pandemie hat auch den Chorverband der Pfalz schwer getroffen. Dem Verband gehören nach eigenen Angaben noch 54.666 Mitglieder in 485 Vereinen an, von denen 14.225 aktiv in die Singstunden kommen. 2017 waren es noch 521 Chöre mit insgesamt fast 18.600 aktiven Mitgliedern.