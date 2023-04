„Vox Humana“, der moderne Chor der Chorgemeinschaft Jockgrim, veranstaltet am Sonntag, 7. Mai, 19 Uhr, ein Konzert im Ziegeleimuseum Jockgrim. Mit dabei sind der Voice&Stage-Show-Chor der Chorgemeinschaft Jockgrim und die A-Cappella-Gruppe „ARTverwandt“ aus dem Rhein-Neckar-Raum. Bei diesem Musikereignis verabschieden die Sänger von „Vox Humana“ ein zweites Mal von ihrem langjährigen Chorleiter Konrad Knopf, der im Sommer 2022 für ein Intermezzo zurückgekehrt ist, um die Zeit der Suche nach einer neuen Chorleitung zu überbrücken. Der Voice&Stage-Show-Chor (Leitung Nina Schromm) präsentiert moderne Chormusik aus Rock, Pop, Film und Musical. Das deutsch-englische Repertoire von „ARTverwandt“ reicht von Jazz über Rock zu Pop. Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro (Schülerinnen und Schüler bzw. Studentinnen und Studenten sowie schwerbehinderte Personen mit Ausweis 10 Euro) gibt es über die Chöre, in der Bücherei Jockgrim, an der Abendkasse und im Internet: www.vox-humana-jockgrim.de. bic