Der Chor Choralle lädt am Wochenende zum Kirchbergfest ein. Am Samstag und Sonntag wird mit Musik und Tanz gefeiert.

Los geht es am Samstag, 24. August, ab 18 Uhr, mit kühlen Drinks und leckeren Speisen. Ab 20 Uhr ist die Tanzfläche – oder besser gesagt: der Tanzrasen – eröffnet. Wie im vergangenen Jahr sorgt DJ Grandmaster Enzo Tornatore mit abwechslungsreicher Musik für Partystimmung. Tanzpausen dürfen laut Mitteilung von Choralle für ein frisch Gezapftes am Bierwagen oder zu einem Abstecher an die Bar genutzt werden.

Der zweite Kirchbergfest-Tag, der Sonntag, beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche, den der Kirchenchor „De Vita Cantare“ musikalisch begleitet. Danach geht es auf dem festlich hergerichteten Kirchberg weiter. Der Musikverein sorgt für Unterhaltung, während ab 12 Uhr Mittagessen angeboten wird. Ab 13.30 Uhr sorgen Gastchöre für weiter gute Sommerlaune. Auftreten werden: „Musica Vita“ aus Neuburg, „Chorwerk“ aus Hagenbach und „Vox Humana“ aus Jockgrim. Auch Choralle wird ein paar Lieder zum Besten geben. Den Abschluss bildet um kurz nach 15 Uhr das Chorällchen. Der Kinderchor nahm kürzlich bei „6k united“ in der SAP-Arena teil – ein riesiges Kinderchorfestival mit über 6000 singenden und tanzenden Kids. Für das Event wurden viele Songs einstudiert und die Kinder freuen sich, Auszüge aus diesem Repertoire präsentieren zu können.

Im Pfarrheim bietet der Gemeindeausschuss der katholische Kirchengemeinde Kaffee und Kuchen an. Ab 16 Uhr zeigen Musikerinnen und Musiker ihr Talent auf der offenen Bühne. Dafür hat Choralle viele Anmeldungen erhalten. Außerdem können die Besucher in der Bücherecke stöbern, auf dem Mini-Flohmarkt nach Wohnaccessoires suchen oder sich bei einer Schätzfrage attraktive Gewinne sichern.

Die Messdiener übernehmen die Kinderbetreuung auf einer extra eingerichteten Spielwiese und laden zu einer Quiz-Rallye ein. Zudem können sich die Kinder schminken lassen.