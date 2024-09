Zu seinem 15-jährigen Bestehen veranstaltet der Chor zweitausendNEUn aus Rülzheim am Samstag, 9. November, um 20 Uhr und Sonntag, 10. November, um 19 Uhr zwei große Konzerte in der Festhalle Wörth. Neben Filmmusik von Ennio Morricone und Popsongs von Elton John und Queen werden auch Ausschnitte aus George Bizets Oper „Carmen“ und Werke von Beethoven und Mendelssohn-Bartholdy für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Karten zum Preis von 20 Euro sind erhältlich bei folgenden Vorverkaufsstellen: s’Buchlädel im Maximiliancenter Wörth, Derpart Reisebüro Schmuck in Wörth, Bäckerei Rothhaas-Böringer in Neuburg, Reuther’s Backstube in Rülzheim, Brillen-Schöttinger in Kandel und online unter www.chor-2009.de. Eintritt: an Abendkasse 22 Euro, Ermäßigung von 5 Euro für Kinder, Schüler/Studenten). Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.