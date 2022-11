Heinz Stäb, Chorsänger und großer Rockmusik-Fan, kommt seit einigen Wochen regelrechts ins Schwärmen, wenn er für ein von ihm mit-initiiertes Chorprojekt wirbt. Am kommenden Samstag soll der Neustart für „Rock the Choir“ fallen, einer Musikformation, die sich aus einem Chor und einer Rockband zusammensetzen soll.

Die Anfänge, erinnert sich Stäb, liegen im Jahr 2017. Der Gesangverein Frohsinn 1890 Neupotz rief einen Projektchor ins Leben, der mit einem rockigen Repertoire Menschen für Singen im Chor begeistern wollte. Zwei Jahre später folgte die Sitzverlegung des Chores, der sich laut Heinz Stäb damit aus dem Frohsinn herauslöste, nach Rheinzabern. „Dann kam Corona, das den Chor regelrecht „auseinanderdividiert“ hat“. Erst in diesem Frühjahr trafen sich die verbliebenen Mitglieder und diskutierten, ob der Verein aufgelöst werde oder ein Neustart möglich sei. Das Ergebnis fiel pro Neustart aus, damit startete gleichzeitig die Suche nach Sängern und Musikern.

„Wir haben ein ganz anderes Repertoire als die Chöre, die es in Rheinzabern und der Region bereits gibt, geplant. Damit sehen wir uns nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung an, wir wollen eine Lücke schließen“, argumentiert Heinz Stäb, der erster Vorsitzender der hiesigen „Mamas & Papas“ ist. Deren Chorleiterin Janina Moeller wird die Proben des neuen Ensembles, jedoch nur vorübergehend, leiten. „Sie hilft uns, und wenn der Chor mit Band Erfolg hat, suchen wir nach einer neuen, dauerhaften Chorleitung.“

Gesungen und gespielt werden sollen nur „Rock-Songs“, von Rockbands wie Queen, Meat Loaf, Bon Jovi oder Journey. Die Band, für die aktuell noch ein E-Gitarrist gesucht wird, soll weiter aus einem Bassisten, einem Drummer, einem Keyboarder und einem Pianisten bestehen. Einige Chor-Solisten und Sänger hätten sich bereits gemeldet, es werden trotzdem für alle Stimmlagen, bei den Frauen und den Männern, aus allen Altersklassen, Chorfreunde gesucht.

Klar sei, dass „Rock the Choir“ kein kommerzielles Ensemble wird, mit dem Geld verdient werden soll. „Es ist jedoch eine ganz besondere Sache, da die Band fester Bestandteil des Chores ist.“ Dies werde zu einem „coolen, hammerharten Sound führen“, schwärmt Stäb, der im Verein Beisitzer ist und sich derzeit um Werbung kümmert. Das Ziel sind mindestens 20 Sänger, die erreicht werden, wenn die Resonanz weiterhin so gut.

Die erste Chorprobe ist für Samstag, 19. November, 14 Uhr geplant, eine zweite am Freitag, zweiter Dezember, 19 Uhr, jeweils im Kleinen Kulturzentrum in Rheinzabern. Da Band, die separat probt, soll am Samstag, 3. Dezember, ab 14 Uhr dazustoßen. Eingeübt werden zwei Songs, quasi zum gegenseitigen Kennenlernen und als Probelauf.

Die Teilnahme am Projektstart ist kostenlos und wird durch das Land Rheinland-Pfalz, Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Intergration finanziell gefördert.

Nähere Infos, auch zur Kontaktaufnahme, gibt es auf der Homepage unter www.rock-the-choir.de, Anmeldung unter info@rock-the-choir.de.