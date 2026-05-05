Modern Harmony feiert runden Geburtstag – und lädt dafür ein: Der moderne Chor des Gesangvereins Eintracht 1861 Neuburg gibt am Samstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr ein Jubiläumskonzert im Kulturzentrum Hagenbach.

Unter dem Motto „ein Kaleidoskop der Stimmen“ soll es eine Mischung aus Pop, Rock, Folk und ein bisschen Klassik geben, heißt es in einer Mitteilung. Der Chor blickt dabei auf seine Geschichte zurück: mit Veränderungen bei Dirigenten und Sängern, die kamen, gingen und teils wiederkamen.

Unterstützt wird Modern Harmony vom Frauenchor Wörth, ebenfalls unter der Leitung von Uli Kofler. Am Klavier ist Christiane Lange angekündigt, an den Drums begleitet Peter Götzmann den Chor.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Rothaas in Neuburg und beim Autohaus Flick in Hagenbach. Der Eintritt kostet 12 Euro, Schüler sind frei.