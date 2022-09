Der Chor „zweitausendNEUNn“ gibt nach fast drei Jahren Pause endlich wieder Konzerte. Sie finden am Samstag, 1. Oktober und am Sonntag, 2. Oktober jeweils um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Gertrud in Leimersheim statt.

Der Chor „zweitausendNEUNn“ und ein Kammerorchester unter der Leitung von Ralf Roth haben ein bunt gemischtes Programm vorbereitet. Es enthält klassische Werke von Beethoven, Mozart und Händel sowie Filmmusiken von Ennio Morricone und moderne Arrangements von Karl Jenkins, Coldplay oder Billy Joel.

Karten gibt es zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf bei der Bäckerei Schwab in Leimersheim, der Bäckerei Reuther in Rülzheim und unter www.chor-2009.de sowie an der Abendkasse für 17 Euro. Die Ermäßigung von 7 Euro für Kinder und Schüler wird an der Abendkasse ausgezahlt.