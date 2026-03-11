Der Katastrophenschutzzug des Landkreises Germersheim ist auf dem Weg zur Stadthalle der Festungsstadt. Der Grund: Chlorgeruch. Noch ist nicht klar, was die Ursache für den Geruch ist. Im Keller der Stadthalle befindet sich das Lehrschwimmbecken der Stadt. Das Wasser dort ist gechlort. Ob es ein technischer Defekt ist oder es einen Grund für den Chlorgeruch gibt, ist noch nicht klar. Derzeit machen sich Feuerwehrleute der Germersheimer Wehr fertig, um mit einem Chemikalienschutzanzug (CSA) geschützt in den Keller zu gehen und den Chlorgehalt zu messen. Der ist absolut dicht, gegen Flüssigkeiten und Gase, sagt Christian Betzel, Leiter der Stabsstelle „Brand- und Katastrophenschutz“ im Kreis Germersheim. Die Stadthalle ist geräumt und abgesperrt. Einige Schaulustige halten sich auf dem Tournuser Platz auf. Ein Hausmeister der Stadthalle, der im Keller arbeitete, wird medizinisch versorgt. Wir berichten weiter ....