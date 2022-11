In einem technischen Betriebsraum des Fächerbads in Karlsruhe löste am Sonntag, 27. November, kurz nach 11 Uhr der Chlorgasalarm aus. Die Feuerwehr Karlsruhe rückte daraufhin mit dem Gefahrgutzug sowie Kräften der Freiwillgen Feuerwehr Hagsfeld und des ABC-Zugs aus. Vor Ort war das Bad durch das Betriebspersonal bereits nahezu vollständig geräumt. Die Erkundung ergab, dass in dem Betriebsraum lediglich eine minimal erhöhte Chlorgaskonzentration festgestellt werden konnte. Der öffentliche Bereich des Bades war zu keiner Zeit betroffen. Auch für Personen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Der Raum wurde durch das technische Betriebspersonal des Fächerbades kontrolliert und die Anlage auf Betriebssicherheit geprüft. Nach einer natürlichen Belüftung konnte keine Konzentration mehr festgestellt und das Bad wieder frei gegeben werden.