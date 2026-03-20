Wenn es Deutschland ernst mit einem Wandel ist, dann müssen Chipfabriken und High-End-Prozessoren hier gebaut werden.

Deutschland hat kluge Köpfe. Das von Hyun Shin Cho, Peter Weber und Martin Vorbach gegründete Unternehmen Ubitium ist ein Beispiel dafür. Fast wäre dem Start-up das Geld ausgegangen, weil es mit einer schnelleren Entscheidung bei Fördermitteln gerechnet hatte. Das wäre fatal gewesen.

Derzeit wird Geld für die zweite Phase gesammelt. Die Vorteile des Ubitium-Microchips liegen auf der Hand: klein, hoch leistungsfähig, günstig, und beim Einsatz wird weniger Energie benötigt. Der Nachteil wird offenkundig: Es fehlen in ganz Europa Chipfabriken, die die kleinen Mikroprozessoren herstellen können. Zudem fehlt es an Platinenherstellern, die die entsprechenden Bauteile in Europa fertigen können. Ortsbürgermeister Michael Braun sagte fast scherzhaft, dass Rülzheim Gewerbeflächen habe und für eine Erweiterung Flächen erwerben möchte.

Eine Chipfabrik im Herzen Europas mit hervorragenden Verkehrsanbindungen und Firmen wie ITK, Ubitium, DBK und Eizo in direkter Nachbarschaft, die Universitäten Kaiserslautern und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in der Nähe – bessere Standortfaktoren gibt es fast nicht. Zudem ist Stuttgart mit Daimler und Bosch eine Autostunde entfernt. Es muss ja nicht gleich eine Gigafabrik sein, die entsteht. Von diesen Ruinen und dazugehörigen Plänen nach einer Grundsteinlegung gibt es inzwischen mehr als genug. Deutschland und Europa müssen aufwachen. Diese Chips können auch für die Verteidigung wichtig werden. Die Lieferketten müssen geschützt und systemrelevante Dinge hier produziert werden. Die Folgen einer Krise in Asien wären für die Wirtschaft verheerend. Und möglich ist sie auf jeden Fall.