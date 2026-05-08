Ein Brand brach in der Nacht auf Freitag in einer Bäckerei in der Rue Principale in Seltz aus. Als die Feuerwehr gegen 3 Uhr in der Nacht eintraf, hatte sich das Feuer bereits auf die Wohnungen über der Bäckerei ausgebreitet. Laut der elsässischen Zeitung DNA wurden zwei Menschen mittels Drehleiter aus den oberen Etagen gerettet. Sie wurden an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus nach Wissembourg gefahren. Drei weitere Bewohner konnten das Haus alleine verlassen. Von den Einsatzkräften gerettet wurden zudem eine Katze, mehrere Chinchillas und ein Papagei. Die Wohnungen sind unbewohnbar.

Entdeckt wurde das Feuer durch die Besitzer als diese ihre Arbeit antreten wollten. Beim Öffnen der Tür quoll dichter Rauch heraus. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Seltz, Lauterbourg und Soufflenheim. Am Freitag fanden Kontrollen statt, um beim Wiederaufflammen von Glutnestern direkt reagieren zu können.