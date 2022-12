Dr. Karlheinz Elger verlässt mit 71 Jahren die Klinik - und arbeitet in einer Praxis weiter.

Nein, die Hände so einfach in den Schoß legen und von 100 auf Null zurück zu fahren – das ist nicht seine Sache. Der Allgemein- und Viszeralchirurg Dr. Karlheinz Elger stellt sich weiterhin in den Dienst der Medizin. Zwar nicht mehr als Chefarzt an der Asklepios Südpfalzklinik in Germersheim, sondern in einer Praxis im Raum Karlsruhe.

Insgesamt 24 Jahre lang hatte er als Chefarzt in Germersheim gewirkt, und in dieser gesamten Zeit war er selbst gerade zwei Tage selbst arbeitsunfähig erkrankt. Auch mit 71 Jahren fühlt er sich noch fit und möchte seine Kenntnisse und Fähigkeiten gerne nutzen, um kranken Menschen zu helfen.

Früher Tod des Vaters führt in die Medizin

Eigentlich, so verrät er uns in einem sehr offenen Gespräch, hatte er mit Medizin zunächst nichts im Sinne. Ihm schien eher das Lehramt am Gymnasium erstrebenswert. Er studierte es mit den Fächern Mathematik, Physik und Sport, schloss die Ausbildung erfolgreich ab und unterrichtete dann an einem Gymnasium in Neureut. Doch die Erkrankung und der frühe Tod seines Vaters, der mit nur 59 Jahren verstarb, weckten in ihm das Interesse an der Humanmedizin.

So begann er in Heidelberg ein Studium, schloss es nach nur sieben Jahren mit der Promotion bei Professor Forßmann ab und begann seine Arbeit als Chirurg im Vincentius-Krankenhaus in Karlsruhe. Dann, es war im Jahre 1998 und in Germersheim gab es noch ein Kreiskrankenhaus, bewarb er sich um die freie Chefarztstelle, die er schließlich, nach Vorstellung im Kreisausschuss, am 1. Mai 1998 antrat.

Minimalinvasive Operationen etabliert

Zusammen mit seinem damaligen Kollegen Dr. Frese baute Elger hier dann die Viszeralchirurgie aus. Etabliert haben sich in der Germersheimer Klinik seitdem vor allem minimalinvasive Operationstechniken. „Ich bin stolz darauf, was ich in all den Jahren als Arzt erreichen und bewirken konnte“, sagte Elger, der sich in all den Jahren vor allem seinen Patienten verpflichtet fühlte.

Er schätzte den Kontakt mit den Patienten und begleitete sie nach einer Operation auf ihrem Genesungswege. Dies sei ihm immer ein großes Anliegen gewesen, sagt der Chefarzt, der aber auch stets einen Blick für die Sorgen und Nöte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte. Dass er meist auch samstags in der Klinik anzutreffen war, versteht sich da von selbst. Denn: „Wenn man das gefunden hat, was einem liegt und Spaß macht, kommt es einem nicht vor wie Arbeit,“ sagte der Arzt, der in Tuttlingen ganz nahe beim Bodensee geboren wurde und sich heute im badisch-pfälzisch-elsässischen Grenzgebiet sehr wohl fühlt.

Abteilung wird aufgelöst

Die Abteilung für Chirurgie und Viszeralchirurgie, die er bisher geführt hatte, wird im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen ja aufgelöst und im stationären Bereich in die Südpfalz-Klinik nach Kandel verlegt (wir berichteten). Man müsse für betriebswirtschaftliche Entscheidungen dieser Art Verständnis haben, sagt Elger. Die Klinik in Germersheim werde anders aufgestellt, auch um die beiden Standorte zu sichern. Seit 2016 war Elger zudem ärztlicher Direktor der Germersheimer Asklepiosklinik und habe hier Umstrukturierungen mitgestaltet

Auch als Chefarzt konnte Elger aber nicht ganz von seiner ursprünglichen Leidenschaft, dem Unterrichten, lassen. Er lehrte unter anderem an der Schwesternschule der St. Vincentius-Krankenhäuser und unterrichtete Studenten. Später übernahm er die Position des Ausbildungsleiters des Kompetenzzentrums für Ultraschall in der Chirurgie sowie die Leitung des zertifizierten Kompetenzzentrums für Hernienchirurgie in Germersheim.

Von Ruhestand noch keine Rede

„Ich bin unheimlich dankbar für meinen beruflichen Werdegang. Ich habe vieles erlebt und konnte gleichzeitig vieles mitgestalten und zum positiven verändern. Das ist ein wirklich tolles Gefühl. Meinen Alltag werde ich im Ruhestand zwar vermissen, aber ich freue mich ebenso darauf, mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können“, sagte Elger bei seiner Verabschiedung. Mit dem zum 31. Dezember scheidenden ärztlichen Direktor gehe eine Ära an der Asklepios Südpfalzklinik Germersheim zu Ende, meinte auch Geschäftsführer Frank Lambert. „Es ist immer schwer langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand zu verabschieden. Wir sind Dr. Elger für all sein Schaffen und Engagement sehr dankbar. Wir hoffen und wünschen ihm, dass er seinen Ruhestand in vollen Zügen genießen kann“, so der Geschäftsführer. Aber von Ruhestand kann bei Elger im Augenblick ja noch keine Rede sein.