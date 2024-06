Wegen der angekündigten Unwetterlage für Sonntag wird die Aufführung des „Don Quijote“ der Theatergruppe Chawwerusch in die Festhalle, Zeiskamer Straße 64, verlegt. Das teilen die Gemeinde und der Kulturverein mit. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Parkplätze gibt es an der Festhalle, am Schwimmbad und dem Festplatz Jahnstraße.