Bei einer Schulwegkontrolle der Polizei am vergangenen Freitag wurden an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim insbesondere die sogenannten Elterntaxis ins Visier genommen. „Erfreulicherweise kam es zu keinerlei Verstößen“, heißt es im Polizeibericht. Und: „Ob das an den gestiegenen Bußgeldern und der damit zusammenhängenden Einsicht oder der funktionierenden WhatsApp-Gruppe lag, bleibt abzuwarten.“