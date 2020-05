Thomas Gebhart bekräftigt seine Forderung, dass die zweite Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe mit einem Radweg gebbaut werden muss. Der Bundestag verabschiedet am Donnerstag ein Gesetz, „das hierfür eine neue Möglichkeit bietet“. Die Änderung des Bundesfernstraßengesetzes ermögliche dem Bund, unter bestimmten Bedingungen auch Radwege auf Fernstraßenbrücken zu finanzieren. Bestehende Lücken im Radwegenetz sollen so geschlossen werden können. Der Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen soll Gebhart zufolge dadurch steigen.

Bislang hätte der Bund dem Bau eines normalen Radwegs auf der zweiten Rheinbrücke bei Wörth nur zugestimmt und beispielsweise das Land Rheinland-Pfalz hätte diesen bauen müssen. Der Bund hätte sich nicht beteiligen dürfen. Möglich wäre lediglich gewesen, einen sogenannten Radschnellweg auf Bundesebene mitzufinanzieren, wenn der Bedarf nachgewiesen werden kann. Mit dem neuen Gesetz kann der Bund Gebhart zufolge nun einen Radweg mitbezahlen, wenn beispielsweise Lücken im Radwegenetz geschlossen werden. Die zweite Rheinbrücke soll „auf jeden Fall mit einem Radweg gebaut“ werden, fordert der CDU-Bundestagsabgeordnete.