Zwei Jugendliche setzen sich ein Blaulicht aufs Autodach und stoppen eine Autofahrerin. Wegen Nötigung und Amtsanmaßung droht nun eine Strafe. Doch die Polizei hat noch eine ganz andere Idee.

„Personal, wo bist Du?“ Mit dieser Frage ging vor Kurzem der Reservistenverband an die Öffentlichkeit. Die Bundeswehr habe ein massives Personalproblem, haben die alten Kameraden festgestellt. Wer nicht, möchte man da fragen. Es gibt wohl derzeit kaum ein Unternehmen, kaum eine Branche, die nicht auf Mitarbeitersuche ist. „Wegen Personalmangels haben wir mittwochs und freitags ab 12 Uhr geschlossen.“ Oder: „Unsere Personalsituation erlaubt es derzeit nicht, neue Aufträge entgegenzunehmen.“ Oder: „Wegen nicht besetzter Stellen verlängert sich die Bearbeitungszeit.“ Über solche Mitteilungen stolpert man bei jedem Einkaufsbummel. Oder hört sie auf den Anrufbeantwortern von Ärzten, Apothekern, Floristen oder dem Finanzamt.

Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Noch härter ist der Kampf um Auszubildende. Viele Unternehmen, würden gerne ausbilden, wie sie allenthalben betonen, finden aber keine jungen Leute, die sich für den Beruf interessieren. Ein Königreich für einen Azubi! Die Gründe liegen auf der Hand: Wegen des demografischen Wandels gibt es weniger Schulabgänger. Und die wenigen jungen Leute, die ins Berufsleben drängen, haben die freie Auswahl.

Blaulicht aufs Dach

Am Sonntag meldete die Polizeiinspektion Germersheim einen Vorfall, der sich in der Nacht zuvor auf der B9 ereignet hat. Zugegeben, das ist ein harter Schnitt, aber Sie werden gleich verstehen, worauf ich hinauswill. Laut Polizei hat sich demnach gegen 0.50 Uhr in Höhe Schwegenheim ein weißes Auto mit eingeschaltetem Warnblinker und aufgesetztem Blaulicht vor das Fahrzeug einer 21-Jährigen gesetzt, die in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war. Die junge Frau vermutete eine zivile Polizeikontrolle und folgte dem vermeintlichen Streifenwagen auf den nahegelegenen Rastplatz. Die 21-Jährige wartete kurz. Es stiegen aber keine Polizeibeamten aus, vielmehr fuhr das weiße Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die B9.

Wenige Minuten später konnte der Wagen in Höhe Rülzheim gestoppt und von der echten Polizei kontrolliert werden. Der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer hätten sich wenig begeistert von der Kontrolle durch ihre „Kollegen“ gezeigt, schreibt die Polizei in ihrer Meldung. Im Fahrzeugfond wurde das mobile Blaulicht gefunden. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt. Völlig zurecht, denn eine junge Frau nachts auf einen Parkplatz zu locken, ist kein Spaß. Auch wenn die beiden Herren zum Glück nichts Schlimmeres im Schilde führten.

Aber die Richtung stimmt

Überschrieben hat die Polizei ihre Pressemitteilung mit „Qualifizierte Nachwuchskräfte gesucht“. Und da sind wir wieder beim Thema. In der heutigen Zeit muss man als Arbeitgeber kreativ sein, will man seine offenen Stellen besetzen. „Sie möchten auch mit Blaulicht fahren? Sie wollen Verkehrskontrollen durchführen? Sie haben Interesse am Polizeiberuf? Dann melden Sie sich bei der Polizei in Germersheim unter der 07274 9580 oder informieren sich unter: www.polizei.rlp.de/karriere“, endet die Polizeimeldung.

Ob die beiden Möchtegernpolizisten von der B9 für den Polizeiberuf wirklich geeignet sind, sei mal dahingestellt. Auch ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass aufgrund einer solchen Pressemitteilung unzählige Bewerbungen bei den Polizeipräsidien eingehen. Aber die Richtung stimmt.