Seit drei Jahren bringt die Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Frankreichs nationales Musikfestival, die „Fête de la Musique“ auch nach Karlsruhe. Die Musikbeiträge, Partner und der Ort der Veranstaltung verändern sich der Dynamik zuliebe dabei jeweils. In diesem Jahr wird nun direkt beim Centre (Karlstraße 52-54) am kommenden Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr, ein Open-Air-Konzert mit Bar-Bewirtung geboten. Auf dem Programm stehen engagierter Slam von Tanguy R. Bithario sowie Chansons und Beats von Mouloud J. .Die beiden Akteure leiten gemeinsam in Nancy die Schreibwerkstatt „Lis tes ratures“. Der Eintritt ist zu der Veranstaltung ist frei.