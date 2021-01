Wenn die CDU die Landtagswahl am 14. März gewinnt, gibt das Land Kreisen und Kommunen mehr Geld für Schulsozialarbeit. So jedenfalls lässt sich eine Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Martin Brandl (CDU) interpretieren. In der Mitteilung fordert Brandl schon jetzt mehr Geld für Schulsozialarbeit an allen Schularten.

Die Schulsozialarbeit koste den Landkreis und die Verbandsgemeinden viel Geld, schreibt Brandl, rund eine Million Euro. 3,5 weitere Stellen sollen geschaffen werden. „Es ist vorbildlich, was der Kreis Germersheim in Sachen Schulsozialarbeit leistet“, lobt Landtagsabgeordneter Brandl, der auch Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag ist. Kreisbeigeordneter Christoph Buttweiler (CDU) hatte im Dezember über den steigenden Bedarf an Schulsozialarbeit im Kreis berichtet. Auf Basis dieser Bedarfsanalyse soll die Schulsozialarbeit um mindestens 3,5 Stellen erweitert werden.

Für Brandl hat sich die Schulsozialarbeit längst als Erfolgsmodell etabliert. Während einige Schulen in den Anfangsjahren eher zurückhaltend waren, herrsche inzwischen Einigkeit über den Nutzen der Schulsozialarbeit, die gerade im präventiven Bereich viel bewirke. Deshalb sei es für ihn, Brandl, unverständlich, dass das Land „Schulsozialarbeit nur an bestimmten Schularten“ unterstützt. Nicht nachvollziehbar sei, dass Grundschulen und Gymnasien von der Förderung grundsätzlich ausgenommen seien. Lediglich eine Grundschule im Kreis Germersheim erhalte einen Zuschuss vom Land.

Aus einer Großen Anfrage der CDU-Fraktion im Landtag geht Brandl zufolge hervor, dass das Land die Schulsozialarbeit an weiterführenden Schulen im Kreis Germersheim mit „insgesamt 254.850 Euro fördert. Das entspricht 42,1 Prozent der für Schulsozialarbeit insgesamt aufgewendeten Personalkosten, die sich auf 604.902 Euro belaufen“. Diesen größeren Anteil stemmen der Kreis als Träger und die Verbandsgemeinden und Städte an den Schulstandorten. Bei den Grundschulen im Kreis summieren sich die Kosten für Schulsozialarbeit auf 442.884 Euro, wovon das Land mit 30.600 Euro für eine einzige Grundschule gerade mal 6,9 Prozent trägt.

Das Land müsse tatsächliche Bedarfe anerkennen, fordert Brandl aktuell im Wahlkampf, und „alle Schularten bei der notwendigen und erfolgreichen Schulsozialarbeit“ unterstützen. „Das Land fördert alle Realschulen plus und IGSen mit 30.600 Euro je Vollzeitstelle. Dieser Fördersatz müsste einfach auf alle anderen vorhandenen Stellen ausgeweitet werden“, so Brandl.