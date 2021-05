Der Auffassung von Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) und des Dezernenten Sascha Hofmann (parteilos), auf dem einstigen Gumasol-Gelände in Germersheim eine aufgelockerte Bebauung mit kleinen Einheiten zu bevorzugen ist, stimme die CDU vollinhaltlich zu, teilte diese mit.

Und: „Wir vertreten die Auffassung, dass eine Verwaltung nicht nur das Recht hat, eigene Ideen zu entwickeln und dem Ausschuss und dem Rat vorzulegen, sondern letztlich sogar die Pflicht. Eine Diskussion ist deutlich einfacher möglich, wenn schon Ideen vorgelegt werden. Ob diese dann umgesetzt werden, ist eine andere Sache.“ Damit widerspricht CDU-Fraktionschef Wolfgang Sorge der SPD, deren Vertreter Rifat Sezer im Bauausschuss gerügt hatte, dass die Stadtspitze ihre Vorstellungen von der Bebauung des Gumasol-Geländes öffentlich gemacht hatte, bevor der Bauausschuss darüber diskutieren konnte.

Sorge: „Wir haben in Germersheim in den letzten Jahren diverse Projekte mit verdichteter Bebauung auf den Weg gebracht, teilweise sind diese schon umgesetzt.“ Er erinnert an die Stengelkaserne, die Bebauung des ehemaligen Lidl-Geländes und an die projektierte Bebauung der ehemaligen Schiffswerft. Die Bebauung des Gumasol-Geländes sollte sich deshalb nach Vorstellungen der CDU an der Bebauung hinter dem Gelände, beispielsweise der Straße An Deroy und weniger an der Bebauung beispielsweise der Posthiusstraße orientieren. Letztlich entscheiden werde aber der Stadtrat. Auch in Germersheim gebe es Interessenten für Wohnen im Eigenheim, die sich momentan in die Nachbargemeinden orientieren müssten.