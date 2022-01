In einer Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbands Rülzheim wurde Matthias Schardt in geheimer Wahl ohne Gegenstimme und Enthaltung von 50 Mitgliedern einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für die Verbandsgemeinde Rülzheim gewählt.

Das teilte am Wochenende Gemeindeverbandsvorsitzender Martin Brandl mit. Schardt, seit 2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde, werde nun „mit diesem starken Votum im Rücken erneut antreten“. „Gerade in der Flüchtlings- und Corona-Krise hat sich seine Führungsstärke und Zuversicht im Hinblick auf die großen Herausforderungen als stabiler Anker erwiesen“, schreibt Brandl über Schardt. Dieser will insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt gute Rahmenbedingungen für viele junge Familien in unseren Gemeinden schaffen, heißt es in Brandls Pressemitteilung. Schardt, der auch Ortsbürgermeister von Leimersheim ist, wird darin mit den Worten zitiert, dass ihm „ein konsequenter Klima- und Umweltschutz am Herzen“ liegt. Die wirtschaftlich starke Verbandsgemeinde verfüge zudem über die Ressourcen, um diese Themen anpacken zu können. Mit dem Dialogformat „Frag deinen Bürgermeister“ und einem neuen Podcast „Matthias Schardt trifft“ will der 49-jährige verheiratete zweifache Familienvater aufgrund der Corona-Einschränkungen im Wahlkampf vor allem digital präsent sein.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 27. März, statt, eine mögliche Stichwahl 14 Tage später am 10. April.