Bei der vergangenen Mitgliederversammlung wurde Max Frey zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Auch die Liste für die Gemeinderatswahl am 9. Juni steht nun fest. Hierzu die CDU in einer Mitteilung: „Wir treten an mit einer gesunden Mischung aus langjähriger Erfahrung und neuen Impulsen.“ Weiter heißt es, dass sie die Gemeinde mit dem Team „weiter voranbringen werden“.

Liste

1. Max Frey, 2. Alexander Becht, 3. Astrid Best, 4. Dieter Böhm, 5. André Bentz, 6. Jamela Müller, 7. Thorsten S. Verlohner, 8. Marco Schierenberg, 9. Markus Fischer, 10. Sonja Weiler, 11. Dirk Rentschler, 12. Thomas Becker, 13. Steffen Weber, 14. Dino Heuser, 15. Jessica Weber, 16. Yvonne Buttweiler, 17. Esther Bauchhenß.