Lisa Dudenhöffer bleibt Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes. Sie und alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden bei der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt.

Da wegen Corona viele geplante Aktionen nicht stattfinden konnten, sei der Ortsverband über den Mitgliedernewsletter und in den digitalen Medien präsent gewesen, so Dudenhöffer. Bei der im Frühjahr anstehenden die Wahl des Verbandsbürgermeisters unterstützt der Ortsverband die Kandidatur von Matthias Schardt. Er habe in den letzten 7 Jahren hervorragende Arbeit geleistet, „und das gerade in schwierigen Zeiten“. Er sei kompetent, verantwortungsvoll und nehme die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger ernst.

Die Vorstandschaft



Vorsitzende: Lisa Dudenhöffer; Stellvertreter: Philipp Menesklou; Schatzmeister: Tobias Hoffmann; Mitgliederbeauftragte: Sigrid Kaufhold; Beisitzer: Hubert Dudenhöffer, Peter Emrich, Michael Gadinger, Johanna Hoffmann, Sibylle Gramlich, Esther Müller, Moritz Pahle und Thomas Schierz.