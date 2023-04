Am Samstag vor Ostern (Karsamstag) bietet die CDU wieder Ostereier aus Freilandhaltung der Familie Schönung aus Erlenbach an. Mit dem Erlös dieser Aktion, die schon seit 24 Jahren durchgeführt wird, unterstützt die CDU den Förderverein der Onkologischen Station der Kinderklinik im Städtischen Krankenhaus Karlsruhe („Kinderkrebshilfe“). Der Förderverein unterstützt die Arbeit der Kinderklinik und ermöglicht die Anschaffung von Geräten und Hilfsmitteln für die Behandlung und Betreuung der erkrankten Kinder, die teils monatelang stationär behandelt werden müssen. Angeboten werden die Ostereier zum Preis von 40 Cent in Freckenfeld von 7 bis 12 Uhr am Dorfbrunnen, in Kandel zwischen 9 und 13 Uhr neben dem Rathaus in der Hauptstraße, in Minfeld von 7 bis 11 Uhr neben der Bäckerei Martin in der Hauptstraße, in Steinweiler von 7 bis 12 Uhr vor dem Bürgerhaus und in Winden von 7 bis 12 Uhr vor dem Dorfladen.