Bevor beim CDU-Gemeindeverband weißer Rauch aufsteigt, sprich, ein Kandidat für die Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Bellheim am 11. September gefunden ist, wird es wohl noch zwei, drei Wochen dauern.

Der Name sollte im Mai feststehen, um es dem Kandidaten zu ermöglichen, sich bei den Bürgern bekannt zu machen. Das antwortete am Montag auf Anfrage der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands, Tobias Baumgärtner. Und: Man sei noch in der Abstimmung mit den anderen Parteien. „Es sind vier, fünf interessante Namen im Gespräch“, sagte Baumgärtner. Seiner sei einer davon. Baumgärtner war Ortsbürgermeister von Bellheim und kandidierte zuletzt für den Landtag. Die besagten Personen kämen nicht alle aus der Verbandsgemeinde.

Die Kandidatensuche war notwendig geworden, nachdem Mitte Februar Verbandsbürgermeister Dieter Adam (FWG) überraschend angekündigt hatte, zum Ende des Jahres – dann wird er 65 – sein Amt nach fast 30 Jahren vorzeitig niederzulegen. Offiziell hätte seine Amtszeit Mitte 2025 geendet.

Bisher gibt es einen Kandidaten für Adams Nachfolge: den Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde und Ottersheims Ortsbürgermeister Gerald Job (FWG). SPD und FDP hatten signalisiert, keinen eigenen Kandidaten stellen zu wollen, aber eventuell einen gemeinsam mit den anderen Parteien.