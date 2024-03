Die CDU in der Verbandsgemeinde Hagenbach hat ihre Kandidaten für den künftigen Verbandsgemeinderat aufgestellt. Die Mitglieder sind den Vorschlägen des Vorstands mit sehr großer Mehrheit gefolgt.

Die Liste wird angeführt von Ute Lins aus Hagenbach, der Vorsitzenden des Gemeindeverbands und Fraktionssprecherin im Rat. Ihr folgen mit Dieter Hutzel und Thomas Ehl die Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters in Neuburg und Scheibenhardt. Der Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Michael Stephany aus Berg, steht an dritter Position. Christian Hutter, Stadtbürgermeister in Hagenbach, wird auf Listenplatz 5 geführt.

Kandidaten

1. Ute Lins, Hagenbach, 2. Dieter Hutzel, Neuburg, 3. Michael Stephany, Berg, 4. Thomas Ehl, Scheibenhardt, 5. Christian Hutter, Hagenbach, 6. Hermann Sucietto, Neuburg, 7. Volker Scherrer, Hagenbach, 8. Michael Eich, Berg, 9. Hans Vesper, Hagenbach, 10. Elmar Schweitzer, Scheibenhardt, 11. Michael Höfflin, Hagenbach, 12. Christian Jovino, Hagenbach, 13. Tobias Zimmermann, Hagenbach, 14. Jürgen Fritzsche, Neuburg, 15. Wolfgang Weiß, Scheibenhardt, 16. Jochen Winter, Neuburg, 17. Michael Kouba, Hagenbach, 18. Janis Brauner, Neuburg, 19. Martin Traub, Berg, 20. Martina Rühm, Neuburg, 21. Frank Mall, Berg, 22. Theresa Zelch, Hagenbach, 23. Rüdiger Klein, Berg, 24. Yvonne Gemeinder, Hagenbach, 25. Jochen Geißer, Neuburg, 26. Michael Schwäger, Neuburg, 27. Michael Hutter, Hagenbach, 28. Mario Pfirmann, Neuburg, 29. Ersatz: Hans Brauner, Neuburg, 30. Ersatz: Uwe Stephany, Berg.