Die CDU Hagenbach hat bei ihrer Mitgliederversammlung hat den Vorsitzenden Christian Hutter sowie seine beiden Stellvertreter einstimmig wiedergewählt. Hutter steht dem Stadtverband seit 2013 vor und ist seit 2019 Stadtbürgermeister von Hagenbach.

In seinem Rechenschaftsbericht zog Hutter eine Bilanz des vergangenen Jahres. So wurden unter anderem die Sanierung des Grillhüttendachs sowie eine Vergaberichtlinie für die städtischen Bauplätze im Neubaugebiet Nord V auf den Weg gebracht.

Mit Blick auf die kommenden Jahre nannte er die Erweiterung der Kita Kinderland im Gebäude der ehemaligen Hauptschule als eines der wichtigsten Projekte. Im ersten Halbjahr 2026 soll außerdem die Erschließung des Neubaugebiets Nord V beginnen.

Dem Vorstand gehören weiterhin Theresa Zelch und Tobias Zimmermann als stellvertretende Vorsitzende an. Herbert Meyerer bleibt Kassierer, Ute Lins Schriftführerin. Neu als Beisitzer wurden Florian Schaaf, Bernhard Hoffer und Volker Scherrer gewählt. Ebenfalls im Beisitz sind Iris Fleisch, Berni Fried und Hans Vesper. Walter Knöll ist Mitgliederbeauftragter und übernimmt mit Andreas Spahr die Kassenprüfung.