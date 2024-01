Bei der Christbaumsammlung der Freckenfelder Christdemokraten spendeten die Bürgerinnen und Bürger des Dampfnudeldorfs 2032 Euro. Dies ist der mit Abstand höchste Betrag seit dem Beginn vor vier Jahrzehnten. Das Geld geht an den FUoKK, den Förderverein zur Unterstützung der Onkologischen Abteilung der Kinderklinik Karlsruhe. Die Abteilung des Städtischen Krankenhauses in Karlsruhe behandelt krebskranke Kinder und Jugendliche aus Nordbaden und der Südpfalz. Aktuelles Projekt ist die Fertigstellung der dringend notwendigen Klimaanlagen in den Patientenzimmern. Im Vorjahr wurden Lernroboter angeschafft, damit die Kinder vom Krankenbett live am Unterricht in ihrem Klassenzimmer teilnehmen können.