Bis zu den Kommunal- und Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, ist es noch ein Jahr. Der CDU-Ortsverband Leimersheim hat bereits damit begonnen, sich auf die Kommunalwahl vorzubereiten. In seiner Sitzung am Montag, 5. Juni, traf der Vorstand des Ortsverbandes die Entscheidung: Der Amtsinhaber Matthias Schardt wurde einstimmig als Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters der Gemeinde Leimersheim nominiert.

Schardt ist bereits seit 2004 Ortsbürgermeister Leimersheims und würde bei einer erfolgreichen Wahl 2024 seine fünfte Amtszeit antreten. In den vergangenen Jahren hat der Kommunalpolitiker laut CDU-Ortsverband umsichtig die Geschicke Leimersheims bestimmt und zahlreiche Projekte umgesetzt: Das neue Gewerbegebiet entlastet den innerörtlichen Verkehr spürbar, erst kürzlich wurde das neugestaltete Rheinvorland an die Gemeinde übergeben und der Neubau des Schöpfwerks zur Verbesserung des Hochwasserschutzes ist in vollem Gange.

„Matthias Schardt wurde erst im vergangenen Jahr als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülzheim in seinem Amt bestätigt und genießt in der Region einen ausgezeichneten Ruf. Daher freuen wir uns, dass Matthias Schardt für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht und haben ihn gerne als Kandidaten nominiert“, so Christian Liebel, stellvertretender Vorsitzender des Leimersheimer CDU-Ortsverbandes. Die finale Abstimmung treffen die Parteimitglieder im Rahmen der Aufstellungsversammlung.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Vorstands“, sagt Matthias Schardt. „Und ich freue mich auf die vielen Projekte, die vor uns liegen, etwa die laufende Erschließung des Neubaugebiets Brühl oder die Erweiterung des Kindergartens. Auch in dieser Zeit des gesellschaftlichen Wandels will ich unsere Bevölkerung weiterhin zusammenführen“, so Schardt weiter. In den kommenden Monaten wird der Ortsverband seinen Wahlvorschlag zur Wahl des Gemeinderates zusammenstellen und sein Wahlprogramm vorlegen. Weitere Informationen über die CDU Leimersheim gibt es im Internet unter www.cdu-leimersheim.de