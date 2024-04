Eigentlich war die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl zum Ortsgemeinderat bereits verabschiedet worden. Nachdem aber CDU-Mitglied Rüdiger Klein seinen Willen erklärte, als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu gehen, war ein erneutes Treffen erforderlich. Klein ist selbstständiger Unternehmer in Berg. Laut Mitteilung ist ehrenamtliches Engagement dem Wahl-Berger nicht fremd, der in unterschiedlichen Funktionen lange Zeit im Sportfischerverband Pfalz tätig war. „Ich weiß, dass ich in Berg noch viele von mir überzeugen muss, aber ich bin ehrgeizig und werde mich voll hinein knien. Mit diesem CDU-Team aus erfahrenen Gemeinderäten und motivierten Neueinsteigern an meiner Seite habe ich gar keine Bedenken, diese Herausforderung anzugehen. Für Euer Vertrauen und Eure Unterstützung bin ich sehr dankbar“, wird Klein in einer Mitteilung zitiert. Die CDU wird in Kürze Termine veröffentlichen, bei denen den Bergerinnen und Bergern Gelegenheit gegeben wird, Rüdiger Klein mit seinem Team persönlich kennenzulernen.

Liste

1. Rüdiger Klein, 2. Michael Eich, 3. Martin Traub, 4. Daniela Wünsch, 5. Christian Jovino, 6. Michael Stephany, 7. Heike Offenbacher, 8. Timo Frenzel, 9. Jens-Uwe Dippel, 10. Fabian Stephany, 11. Frank Mall, 12. Uwe Stephany, 13. Thomas Hutzel, 14. Yasmin Stephany, 15. Thomas Fried, 16. Jürgen Getto, 17. Daniela Steigleder, 18. Hendrik Hobitz.