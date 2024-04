Mit einer Mischung aus erfahrenem Personal, neuen Gesichtern und sehr jungen Kandidaten geht die CDU Lingenfeld ins Rennen um Sitze im zukünftigen Ortsgemeinderat.

„Wir haben uns darauf beschränkt, nur Personen in die Liste mit aufzunehmen, die im Falle einer Wahl ihr Mandat auch annehmen werden“, sagt Fraktionsvorsitzender Rudolf Aßmann. Bei der Mitgliederversammlung seien „15 motivierte Kandidatinnen und Kandidaten“ nominiert worden, die ersten sieben stehen jeweils doppelt auf der Liste. „Verzichten mussten wir leider auf die Nominierung einer Bürgermeisterkandidatin beziehungsweise eines Bürgermeisterkandidaten“, berichtet Aßmann. „Es ist schwierig, jemanden zu finden, der neben dem Beruf noch genügend Zeit in ein solches Ehrenamt investieren kann.“ Kleinere Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern hätten es einfacher, Bürgermeisterkandidaten zu finden, da das Amt dort hauptamtlich ausgeübt werde.

Die Liste

1. Rudolf Aßmann, 2. Ramona Schlick, 3. Peter Beyer, 4. Sabine Löffler, 5. Nico Epple, 6. Jens Przygode, 7. Elke Hellmann, 8. Marcel Schlick, 9. Matthias Vogel, 10. Luca Engelen, 11. Dieter Grundhöfer, 12. Michael Obermaier, 13. Kai Rihm, 14. Klaus Gebauer, 15. Sigrid Schlick.